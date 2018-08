Jamile Samuel heeft bij atletiekwedstrijden in het Zweedse Göteborg de 100 meter gewonnen. De 26-jarige sprintster was met 11,55 de snelste voor de Britse Kristal Awuah (11,58) en de Poolse Anna Kielbasinska (11,58). Naomi Sedney eindigde in 11,82 als zesde.

Solomon Bockarie eindigde op de 200 meter als tweede. Hij moest met 20,91 Kyle Greaux uit Trinidad & Tobago voor laten gaan. Die won in 20,79. Churandy Martina werd derde in 21,07.