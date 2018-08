Van Gerwen buigt voor Cross in finale

Michael van Gerwen heeft bij de eerste editie van de Brisbane Darts Masters genoegen moeten nemen met de tweede plek. De nummer één van de wereld moest in de finale zijn meerdere erkennen in de Engelsman Rob Cross: 11-6. Van Gerwen had de laatste drie duels met de regerende wereldkampioen gewonnen. Cross verdiende ruim 22.000 euro met zijn eindzege, Van Gerwen moest zich tevreden stellen met de helft.

Van Gerwen had in de halve finales van het toernooi in Australië, dat tot de World Series behoort, landgenoot Raymond van Barneveld met 11-9 verslagen.