McLaren haalt chef techniek Fry terug

Formule 1-renstal McLaren heeft Pat Fry als chef-techniek teruggehaald. De 54-jarige Brit moet bij het geplaagde raceteam aan een snellere auto gaan werken, die met ingang van komend jaar weer in de voorste gelederen kan meestrijden. McLaren heeft sinds 2012 geen Grand Prix meer gewonnen.

Fry begon in de Formule 1 als monteur in 1987 bij Benetton. Hij was van 1993 tot 2010 werkzaam bij McLaren. In die periode veroverden de Fin Mika Häkkinen en de Engelsman Lewis Hamilton namens de Britse renstal de wereldtitel. Fry trad daarna in dienst van Ferrari als adjunct-technisch directeur. In 2014 verliet hij het befaamde Italiaanse team. Als adviseur was Fry nadien nog actief voor het inmiddels verdwenen Formule 1-team van Manor.