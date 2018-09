Tweede etappezege Viviani in Vuelta

Elia Viviani heeft voor de tweede keer in de Ronde van Spanje een etappe gewonnen. De Italiaan van Quick-Step was dinsdag in Bermillo de Sayago veruit de sterkste in de sprint. De Slowaak Peter Sagan einidgde als tweede, voor Giacomo Nizzolo uit Italië. Danny van Poppel van LottoNL-Jumbo moest met de zesde plek genoegen nemen.

Viviani won ruim een week terug ook al de derde rit in de Vuelta. Voor Quick-Step betekende het alweer de zestigste overwinning dit wielerseizoen.

De Brit Simon Yates blijft in de Ronde van Spanje in bezit van de rode leiderstrui.