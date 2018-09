Canada met Raonic tegen Oranje in Daviscup

Milos Raonic is de kopman van de Canadese tennisploeg die het later deze maand tegen Nederland opneemt in de Daviscup. Naast de huidige nummer 24 van de wereld zijn ook Denis Shapovalov (28e), Vasek Pospisil (88e), Felix Auger-Aliassime (117e) en de 45-jarige dubbelspeler Daniel Nestor geselecteerd.

De Nederlandse bondscoach Paul Haarhuis maakte eind juli zijn groep al bekend. Kopman Robin Haase krijgt in Toronto gezelschap van Thiemo de Bakker, Jean-Julien Rojer, Matwé Middelkoop en Scott Griekspoor.

Nederland en Canada spelen van 14 tot en met 16 september met als inzet behoud in de Wereldgroep. Nederland is tot de play-off met de Canadezen veroordeeld na een nederlaag tegen Frankrijk in februari (3-1). Nederland en Canada speelden drie keer eerder tegen elkaar. Oranje won één van die drie ontmoetingen, dat was in 2004.

In plaats van wedstrijden verspreid over het seizoen komt er vanaf volgend jaar in november een toernooi van één week waarin achttien teams strijden om de Davis Cup. In februari vinden voorronden plaats om een plek in het eindtoernooi te verwerven.