Osaka voor het eerst in halve finale US Open

Tennisster Naomi Osaka heeft bij de US Open voor de eerste keer de laatste vier van een grandslamtoernooi bereikt. De twintigjarige Japanse, in New York als twintigste geplaatst, versloeg in de kwartfinale Lesia Tsoerenko. Ze deed dat met overmacht en gaf tegen de Oekraïense slechts twee games weg, 6-1 6-1. Na 57 minuten benutte ze meteen haar eerste matchpoint.

Osaka, een talent dat in maart op Indian Wells haar eerste titel won, is de eerste Japanse in 22 jaar die zover komt op een grandslam. Haar voorgangster was Kimiko Date, die in 1996 op Wimbledon de halve finale haalde. ,,Ik ben heel blij”, zei ze naderhand in een korte reactie. ,,Dat ik de partij zo snel naar mijn hand kon zetten had ik niet verwacht. Tsoerenko is een zeer goede speelster die het me heel lastig had kunnen maken.”

De volgende tegenstandster van Osaka is de winnaar van de partij tussen de Amerikaanse Madison Keys en de Spaanse Carla Suarez Navarro. Tsoerenko, die vermoeid oogde en fysiek niet in orde leek, had in de tweede ronde de als tweede geplaatste Deense Caroline Wozniacki uitgeschakeld. Ze was de enige ongeplaatste speelster in de kwartfinale.

De andere halve finale gaat tussen de Amerikaanse Serena Williams, zesvoudig winnaar van het evenement, en de Letse Anastasia Sevastova.