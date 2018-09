Wielrenner Bouhanni uit Ronde van Spanje

Voor Nacer Bouhanni is de Ronde van Spanje voorbij. De Franse wielrenner uit de Cofidis-ploeg is afgestapt tijdens de elfde etappe van de Vuelta. Bouhanni won vorige week nog de zesde etappe van de laatste grote ronde van het seizoen. Hij klopte Danny van Poppel en Elia Viviani in een sprint.

Bouhanni liet later via Twitter weten dat hij ziek was geworden. ,,Ik was aan het overgeven, helaas moest ik opgeven”, twitterde de renner, bekend om zijn opvliegende karakter. ,,Nacer gaat herstellen en we rekenen nog op mooie prestaties van hem dit jaar. Onze Vuelta is in ieder geval al geslaagd”, liet zijn ploeg weten.