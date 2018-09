Springruiter Maher de beste in Rome

Ben Maher heeft de Grote Prijs van Rome gewonnen. De Britse springruiter bleef in de Italiaanse hoofdstad de Zweed Henrik Von Eckermann en de Belg Jos Verlooy voor.

Maher is dankzij de winst ook zeker van de eindzege in de Global Champions Tour. Met nog één wedstrijd te gaan heeft hij 284 punten. De Italiaan Alberto Zorzi is tweede met 237 punten. Harrie Smolders heeft 234 punten en is daarmee derde. De Nederlander wist in Rome de barrage niet te halen.

Vorig jaar ging de eindzege in de Global Champions Tour nog naar Smolders.