Toussaint maakt ook indruk op 100 rugslag

Kira Toussaint heeft tijdens wereldbekerwedstrijden in het Russische Kazan ook de 100 meter rugslag gewonnen. Ze zwom in de series een tijd van 59,80 en was daarmee aanzienlijk sneller dan de Hongaarse Katinka Hosszu: 1.00,77. Achter Toussaint en zwemgrootheid Hosszu eindigde de Moldavische Tatiana Salcutan (1.01,66) als derde.

Met de tijd onder een minuut vestigde Toussaint een nieuw Nederlands record. Vrijdag maakte Toussaint al indruk door de 50 meter rugslag te winnen.

Femke Heemskerk eindigde als tweede op de 200 meter vrij. Ze zwom 1.56,89 en alleen de Zweedse Sarah Sjöström (1.55,98) was sneller. Op de 50 vlinder moest Ranomi Kromowidjojo (26,09) genoegen nemen met de tweede plek en ook zij moest Sjöström (25,39) voor zich dulden. Kim Busch werd zesde in 26,56.

Jesse Puts en Kyle Stolk eindigden als vierde op respectievelijk de 50 meter rugslag en de 100 meter vrije slag.