Amazone Witte-Vrees tevreden met debuut

Met een score van 72.966 in de Grand Prix van de landenwedstrijd debuteerde dressuuramazone MadeleineWitte-Vrees met Cennin bij de Wereldruiterspelen in het Amerikaanse plaatsje Tryon op het hoogste niveau. De eerste Nederlandse die op het onderdeel in actie kwam was daarmee tevreden. ,,We hebben er hard voor gewerkt. Ik ben blij dat ik nu met een goed gevoel en nagenoeg foutloze proef de baan uitkom”.

De landenwedstrijd wordt woensdag en donderdag verreden. Na Witte-Vrees komen voor Oranje ook nog Hans Peter Minderhoud, Edward Gal en Emmelie Scholtens in actie. Pas dan kan de balans van de medailleverdeling worden opgemaakt. Over de kansen van Nederland valt na een rit nog weinig te zeggen. ,,De druk was best hoog”, keek Witte-Vrees terug. ,,Cennin voelde de hele week al goed en fit aan. Maar in de ring moet het natuurlijk nog wel gebeuren.”

Nadat van elk land één combinatie in de ring was geweest, voert de Duitse Jessica von Bredow-Werndl het klassement aan. Met Dalera kwam ze tot 76.677. Witte-Vrees staat voorlopig vijfde.