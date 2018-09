Kruijswijk verliest tijd in bergetappe

Wielrenner Steven Kruijswijk is in de zeventiende etappe van de Ronde van Spanje zijn derde plaats in het klassement kwijtgeraakt. De kopman van Lotto-NLJumbo verloor de nodige tijd op andere klassementsrenners en zakte naar de vijfde plaats.

Michael Woods won de etappe, een rit van Getxo naar Alto del Balcón over 157 kilometer met aankomst bergop. De 31-jarige Canadees finishte in de mist net voor de Belg Dylan Teuns, die enkele meters te kort kwam. De Spanjaard David de la Cruz werd derde.

Ze maakten allen deel uit van een omvangrijke kopgroep, die op de steile laatste slotklim uit elkaar viel.

De Brit Simon Yates blijft leider, nu met 1.48 voorsprong op Kruijswijk. Kruijswijk reed lang mee met de favorieten, maar moest op ongeveer 2 kilometer van de aankomst enkele concurrenten voor het podium laten gaan. Alejandro Valverde maakte in de laatste fase nog enige tijd goed op Yates. De Spaanse nummer twee staat nu op 25 seconden van de drager van de rode trui. Zijn landgenoot Enric Mas is derde, op 1.22.

Kruijswijk was een dag eerder nog geklommen naar het podium, door een sterke tijdrit. Hij werd daarin vierde, de beste van alle klassementsrenners.

Donderdag moeten de renners 186 kilometer afleggen tussen Ejea de los Caballeros en Lleida. De Vuelta eindigt op zondag.