Volleyballers starten met nederlaag op WK

De Nederlandse volleyballers hebben in de eerste groepswedstrijd van het WK in Bulgarije en Italië niet voor een verrassing kunnen zorgen. Oranje was niet opgewassen tegen Canada, de nummer zes van de wereldranglijst. De ploeg van bondscoach Gido Vermeulen kwam in het Bulgaarse Ruse op alle fronten tekort: 25-15 25-23 25-18.

Nederland, de nummer 25 van de wereld, speelt vrijdag tegen China. Daarna fungeren olympisch kampioen Brazilië (zaterdag), Frankrijk (zondag) en Egypte (maandag) als tegenstander in poule B. De eerste vier landen van de groep plaatsen zich voor de volgende ronde. De nummers vijf en zes kunnen naar huis. Oranje hoopt met overwinningen op met name China en Egypte in elk geval de vierde plaats veilig te kunnen stellen in Bulgarije.

Nederland speelde op het WK twee keer eerder tegen Canada. Oranje won zowel in 1978 en 1990. De Nederlandse mannenploeg deed sinds 2002 (negende) niet meer mee aan het WK. Canada eindigde bij het vorige WK in 2014 als zevende, de hoogste WK-klassering tot dusver voor het land.

Oranje trad in Ruse aan met Daan van Haarlem, Thijs ter Horst, Jasper Diefenbach, Gijs Jorna, Nimir Abdel-Aziz, Michael Parkinson en libero Dirk Sparidans. Bondscoach Vermeulen zette Wessel Keemink, Maarten van Garderen, Jeroen Rauwerdink, Tim Smit, Wouter ter Maat en Thomas Koelewijn als wisselspelers in. Abdel-Aziz bracht namens Oranje de meeste punten op zijn naam (13), gevolgd door Ter Horst (9).