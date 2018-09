Gilbert klaar voor rentree

Philippe Gilbert maakt nog deze maand zijn rentree in het wielerpeloton. De Belgische renner van Quick-Step is hersteld van de blessure die hij opliep bij een zware val in de Tour de France.

,,Ik kan nauwelijks beschrijven hoe blij ik ben dat ik nog dit jaar wedstrijden kan fietsen. Ik ben erg ambitieus en wil weer wedstrijden winnen”, aldus Gilbert, die tijdens de zestiende etappe van de Tour zijn linkerknieschijf brak na een val in het ravijn. ,,Voor sommige mensen is het misschien vreemd dat ik nu alweer deze doelen stel. En misschien is het voor dit jaar nog wat te vroeg, maar ik ga er alles aan doen.”

Gilbert doet onder meer mee in de Ronde van Guangxi en de Hammer Series in Hongkong.