Krajicek verliest in kwartfinale Quebec

Voor tennisster Michaëlla Krajicek zit het WTA-toernooi van Quebec er na twee partijen weer op. In de kwartfinale van het vrouwendubbel verloor Krajicek met haar Tsjechische partner Lucie Hradecka van het Amerikaanse duo Asia Muhammad/Maria Sanchez: 5-7 6-7 (5). Krajicek en Hradecka hadden in de eerste ronde met Kaitlyn Christian en Sabrina Santamaria het als eerste geplaatste Amerikaanse koppel verslagen (6-2 6-4).

De 29-jarige Krajicek is bezig aan haar zoveelste rentree op de tennisbaan, nadat ze voor de zesde keer aan haar knie was geopereerd. Twee maanden geleden bereikte ze met Hradecka de finale van het ITF-toernooi in de Tsjechische stad Olomouc. Op de US Open vloog Krajicek er direct uit met de Française Pauline Parmentier aan haar zijde.