Dressuurteam buiten medailles

De Nederlandse dressuurploeg heeft geen medaille kunnen bemachtigen op de Wereldruiterspelen in het Amerikaanse Tryon. Het team eindigde als vijfde in de landenstrijd. Duitsland prolongeerde de wereldtitel, de Verenigde Staten veroverden zilver en Groot-Brittannïe pakte het brons. De vierde plaats was voor Zweden.

Oranje stond woensdag na eerste dag ook al vijfde. Toen kwamen Madeleine Witte-Vrees en Hans Peter Minderhoud in actie. Emmelie Scholtens moest vrijdag voor een topscore zorgen, maar de rit op haar hengst Apache ging niet foutloos. Haar score van 72,733 procent was te laag. Edward Gal herstelde veel met zijn paard Zonik. De 77,189 procent was de hoogste score van de Nederlanders, maar een medaille leverde het niet op. Vier jaar geleden bij de Wereldruiterspelen in het Franse Caen wist de dressuurploeg nog brons te winnen.

De Duitse amazone Isabell Werth werkte de beste kür af op Bella Rose. Ze gaat met de hoogste individuele score (84,829 procent) naar de Grand Prix Special op vrijdag. Ook haar landgenote Sönke Rothenberger (Cosmo) en de Amerikaanse Laura Graves (Verdades) ontvingen jurywaarderingen van boven de 80 procent. Gal zette individueel de zevende score neer.

Scholtens baalde dat ze niet even mocht wachten totdat haar voorganger met zijn paard uit de ring was. ,,Ik weet van Apache dat hij anders omdraait en er achteraan wil en dat gebeurde dus ook. Daardoor kwam er onnodige spanning en rijd je minder zelfverzekerd”, vertelde ze. ,,Ik ben tevreden hoor, maar het is gewoon jammer dat ik die foutjes heb gemaakt. Het was ook afschuwelijk warm in de ring en ik voelde aan Apache dat hij er wat last van had.”