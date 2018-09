SC Cambuur nieuwe koploper in eerste divisie

SC Cambuur is de nieuwe koploper van de Keuken Kampioen Divisie. De club uit Leeuwarden won voor eigen publiek van Telstar (2-0) en profiteerde van de eerste nederlaag van Go Ahead Eagles, dat na vier overwinningen op rij onderuit ging bij Jong AZ: 2-3.

Kevin van Kippersluis en Justin Mathieu scoorden voor SC Cambuur, dat nu een voorsprong van een punt op Go Ahead Eagles heeft. De onttroonde lijstaanvoerder kwam op bezoek bij Jong AZ met 3-1 achter. Ferdy Druijff benutte twee strafschoppen en ook Jamie Jacobs scoorde voor de thuisploeg. Thomas Verheijdt (2-1) en Richard van der Venne (3-2) troffen doel voor Go Ahead Eagles.

NEC verzuimde in punten gelijk te komen met SC Cambuur. De club uit Nijmegen speelde in de eigen Goffert spectaculair gelijk tegen Jong PSV (4-4). Sven Braken bracht de thuisploeg op voorsprong met twee doelpunten. Maar de beloften uit Eindhoven maakten de achterstand nog voor rust ongedaan. Matthias Verreth tekende voor 2-1 en Joël Piroe zorgde voor een mooie gelijkmaker. Daarna liet Bart Ramselaar met twee treffers zien waarom hij normaal gesproken bij de A-selectie van PSV zit. NEC leek verslagen maar knokte zich in de slotfase met treffers van Ole Romeny (85e minuut) en Josef Kvída (93e minuut) alsnog naar een punt.

FC Twente herstelde zich goed van de thuisnederlaag van vorige week tegen TOP Oss (1-2). De uitwedstrijd bij FC Dordrecht werd met 2-0 gewonnen. Peet Bijen opende de score voor FC Twente. Vervolgens passeerde Antonio Stankov knullig zijn eigen doelman. De verdediger uit Macedonië maakte vorige week ook al een eigen doelpunt tegen Telstar. Roda JC won met enig geluk de uitwedstrijd bij RKC Waalwijk (0-1). De bezoekers uit Kerkrade stonden lang onder druk maar uiteindelijk zorgde Henk Dijkhuizen voor opluchting.