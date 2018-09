Basketballers onderuit tegen Hongarije (2)

De Nederlandse basketballers hebben in de kwalificatie voor het WK in 2019 in China in eigen huis een nederlaag geleden tegen Hongarije. In het Topsportcentrum in Almere wonnen de bezoekers met 74-59 van de ploeg van bondscoach Toon van Helfteren.

Hongarije liep in het eerste kwart uit naar een voorsprong van 21-13. Die marge van acht Ć elf punten hielden de bezoekers de hele wedstrijd vast en liepen in de slotfase zelfs nog verder uit. David Vojvoda was met 23 punten de topscorer bij de Hongaren. Bij Nederland was Yannick Franke met 18 punten de topschutter.

Door de nederlaag zijn de kansen op het bereiken van het WK een stuk kleiner geworden. De ‘Orange Lions’ treffen maandag het nog ongeslagen Litouwen dat aan de leiding gaat in de kwalificatiegroep.

,,Dit is niet zoals mijn team kan spelen”, mopperde Van Helfteren na afloop bij Ziggo Sport. ,,Het klopt dat zij veel driepunters erin gooiden, maar belangrijker is dat wij in de eerste helft negen keer de bal weggooien. In de rust ben ik wel even uit mijn dak gegaan.”

Volgens de bondscoach stond de verdediging tegen de Hongaren niet goed. ,,Zo liepen we al snel achter de feiten aan. In de slotfase is onze aanval uit elkaar gevallen. We wilden te gretig de achterstand terugbrengen en werden slordig.”