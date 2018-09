Valverde kopman Spaanse WK-selectie

Alejandro Valverde is de kopman in de Spaanse ploeg voor de wegrace bij de WK wielrennen in Innsbruck. De Spaanse bondscoach Javier Mínguez heeft zeven namen doorgegeven, alleen Mikel Landa is nog een vraagteken. De renner van Movistar moet deze week in enkele Italiaanse koersen zijn fitheid tonen. Mocht Landa dat niet doen dan completeert Omar Fraile de selectie.

De ploeg bestaat verder uit Enric Mas, Ion Izagirre, Jesús Herrada, Mikel Nieve, David de la Cruz en Jonathan Castroviejo. De wegrace is op 30 september. Voor de tijdrit, die vier dagen eerder wordt verreden, wees Mínguez al Castroviejo aan. De tweede renner zal hij pas na de tijdrit voor merkenteams, aanstaande zondag, aanwijzen.