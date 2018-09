US Open-winnares Osaka maakt indruk in Tokio

Tennisster Naomi Osaka heeft indruk gemaakt bij haar eerste optreden na het behalen van haar eerste grandslamtitel op de US Open. De in Japan geboren maar in New York opgegroeide Osaka kwam op het Toray Pan Pacific Open van Tokio na een bye in de eerste ronde de baan op voor een duel met Dominika Cibulkova. In een uitverkocht Ariake Colosseum had ze net geen uur nodig om de Slowaakse uit te schakelen: 6-2 6-1.

In de kwartfinales neemt Osaka, die in New York in een tumultueus duel Serena Williams van haar 24e grandslamtitel afhield, het op tegen de winnares van de partij tussen de Estse Anett Kontaveit en de Tsjechische Barbora Strycova. De twintigjarige Osaka is de nummer zeven van de wereld. In 2016 bereikte ze al de finale in Tokio, waarin de Deense Caroline Wozniacki te sterk was. Vorig jaar vloog ze er in de eerste ronde uit.