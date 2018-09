Terpstra met Quick-Step in ploegentijdrit WK

Niki Terpstra komt met zijn Belgische wielerformatie Quick-Step Floors uit in de ploegentijdrit voor merkenteams komende zondag bij de WK in Innsbruck. De 34-jarige Nederlander, die komend jaar voor de Franse formatie Direct Energie gaat rijden, krijgt gezelschap van de Belgen Laurens De Plus en Yves Lampaert, de Duitser Maximilian Schachmann, de Deen Kasper Asgreen en de Luxemburger Bob Jungels.

,,Het is een uitdagend parcours dit jaar”, legde ploegleider Tom Steels uit. ,,Je start met veertig vlakke kilometers, waarna vijf kilometer geklommen moet worden. De jongens moeten dus een hoog tempo op het vlakke gedeelte opleggen, maar nadien ook bergop de snelheid hoog houden. Het team is goed gebalanceerd, met renners die goed bergop kunnen en tempobeulen op het vlakke wegdek. Het is geen technisch parcours, maar in de laatste kilometers komen we wel nog enkele verkeerseilanden en rotondes tegen.”

Quick-Step is drievoudig wereldkampioen ploegentijdrijden (2012, 2013 en 2016). Vorig jaar was de zege in het Noorse Bergen voor Team Sunweb, met onder anderen Tom Dumoulin.