De Nederlandse springruiters hebben bij de Wereldruiterspelen in Tryon het olympische ticket voor Tokio 2020 veiliggesteld. De ploeg van bondscoach Rob Ehrens eindigde in de landenwedstrijd op de vijfde plek. Voor de eerste zes van het eindklassement lag een olympisch startbewijs klaar. De wereldtitel was voor de Amerikaanse ploeg, die na een enerverende barrage Zweden versloeg. Duitsland veroverde brons.