Dubbel Federer/Djokovic verliest in Laver Cup

Roger Federer en Novak Djokovic zijn er niet in geslaagd het dubbelspel te winnen op de eerste dag van de strijd om de Laver Cup. Het betekende de eerste nederlaag van Team Europa in een duel met tennissers uit de rest van de wereld. De Zuid-Afrikaan Kevin Anderson en de Amerikaan Jack Sock wonnen in Chicago met 6-7 (5) 6-3 10-6.

De Laver Cup werd vorig jaar in het leven geroepen. In Praag werden twaalf tennispartijen gespeeld tussen het Europese team en Team Wereld. De Europeanen wonnen destijds. Bij de tweede editie eindigden de eerste drie enkelpartijen al in Europees voordeel: de Brit Kyle Edmund versloeg Sock, de Bulgaar Grigor Dimitrov was te sterk voor de Amerikaan Frances Tiafoe terwijl de Belg David Goffin won van de Argentijn Diego Schwartzman.