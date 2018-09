Bachinger via Nishikori naar finale in Metz

De Duitse qualifier Matthias Bachinger heeft voor een stunt gezorgd door in de halve finales van het ATP-toernooi in Metz de Japanner Kei Nishikori te verslaan: 2-6 6-4 7-5. De nummer 166 van de wereld neemt het in de eindstrijd op tegen de Fransman Gilles Simon.

De 31-jarige Bachinger, in 2011 de nummer 85 van de wereld, stond nog nooit in de finale van een ATP-toernooi. Simon heeft al dertien titels op zijn naam staan. Hij won het toernooi van Metz in 2010 en 2013.

Bachinger stond in juni voor het laatst in het hoofdtoernooi van een ATP-evenement. Op het grastoernooi Halle verloor hij destijds uitgerekend van Nishikori.

In Sint-Petersburg strijden Martin Klizan en Dominic Thiem om de titel. Klizan won in drie sets van de met een wildcard toegelaten Stan Wawrinka (4-6 6-3 7-5) en de als eerste geplaatste Thiem gaf Roberto Bautista Agut weinig kans: 6-4 6-3. Thiem sloeg vijftien aces en werd niet gebroken.