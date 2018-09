Bertens naar finale tennistoernooi van Seoul

Tennisster Kiki Bertens heeft de finale bereikt van het WTA-toernooi van Seoul. De nummer twee van de plaatsingslijst was in twee sets te sterk voor de Griekse Maria Sakkari: 6-4 6-2. Bertens krijgt in de finale te maken met Hsieh Su-Wei uit Taiwan of de Australische Ajla Tomljanovic.

Bertens kende een moeizame start en verloor twee keer haar opslaggame tegen de als derde geplaatste Griekse, die echter zelf ook moeite had met haar service. Bij 4-4 was het weer gelijk en liep Bertens uit naar 6-4. Een break in de vierde game gaf de in Breda woonachtige tennisster in de tweede set een 3-1-voorsprong. Sakkari bleef sukkelen met haar opslag, maar brak haar tegenstandster terug in de zevende game: 5-2. In de volgende game was het alsnog beslist in het voordeel van Bertens, die voor de vierde keer dit jaar een finale bereikt.

Bertens (26) is na de uitschakeling van de als eerste geplaatste Jelena Ostapenko uit Letland op papier de favoriet voor de eindzege. Door goed te presteren in Azië, waar ze ook nog in Wuhan en Peking speelt, kan ze plaatsing voor het eindejaarstoernooi WTA Finals afdwingen. Ze staat momenteel op de achtste plaats van de seizoensranking. De beste acht tennissters van het jaar nemen deel in Singapore. Haar grootrste concurrente, de Tsjechische Karolina Pliskova, staat echter ook goed te tennissen. Ze plaatste zich voor de finale van het toernooi van Tokio.

Bertens speelde dit jaar finales op de toernooien van Charleston, Madrid en Cincinnati. Alleen op het gravel van Madrid verloor ze, van de Tsjechische Petra Kvitova. In Charleston versloeg ze in de finale de Duitse Julia Görges. In Cincinnati was ze kort voor de US Open te sterk voor de Roemeense Simona Halep, de nummer één van de wereld.