Oltmans stopt als bondscoach Pakistan

Roelant Oltmans is gestopt als bondscoach van de Pakistaanse hockeyers. De gelouterde trainer heeft al een half jaar na zijn aanstelling zijn ontslag ingediend. ,,De omstandigheden waren niet goed genoeg om optimaal te kunnen presteren. En ik ben wel de man die wordt afgerekend op prestaties”, zegt Oltmans.

De 64-jarige Nederlander ging in maart vol ambitie naar Pakistan. Oltmans wilde het hockeygekke land naar de Olympische Spelen van 2020 in Tokio leiden. Op de Aziatische Spelen in Indonesiƫ, waar een ticket voor Tokio was te verdienen, werd Pakistan in de halve finale verslagen door de latere winnaar Japan. Mede door financiƫle problemen konden lang niet alle wensen van Oltmans wat betreft de invulling van zijn staf en het programma worden ingewilligd. Hij besloot daarop zijn ontslag in te dienen.