Duitse Canyon onttroont wereldkampioen Sunweb

De Duitse wielerploeg Canyon SRAM Racing heeft de wereldtitel ploegentijdrit voor merkenteams gewonnen. In het Oostenrijkse Innsbruck onttroonde Canyon de Nederlandse wielerploeg Team Sunweb, die vorig jaar in het Noorse Bergen de beste was. Na een parcours van 54,4 kilometer was de tijd van 1.01.46 genoeg voor de wereldtitel. Het was zilver en brons voor de Nederlandse equipes. Boels-Dolmans veroverde het zilver (met 22 seconden achterstand) en Sunweb (op 29 tellen) moest deze keer genoegen nemen met brons. De derde Nederlandse deelname, Parkhotel Valkenburg, werd twaalfde en laatste.

Voor Boels-Dolmans reden onder anderen Anna van der Breggen, Chantal Blaak en Amy Pieters. Bij Sunweb kwamen Ellen van Dijk en Lucinda Brand in actie.

Canyon is voorlopig de laatste wereldkampioen ploegentijdrit voor merkenteams. Omdat een groot aantal topteams de titelstrijd links liet liggen heeft de internationale wielrenunie UCI besloten het onderdeel na zeven edities te schrappen.