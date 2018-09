Krumins derde bij Dam tot Damloop

De Nederlandse atlete Susan Krumins is bij de Dam tot Damloop als derde gefinisht. De Israëlische Lonah Salpeter won de 34e editie van het hardloopevenement. Ze liep de tien Engelse mijl in 50.45 en bleef daarmee de Ethiopische Dibabe Kuma net voor. Krumins noteerde een tijd van 51.29. Bij de mannen won Joshua Cheptegei. De Oegandees liep een persoonlijk record met 45.15.

Het regende flink tussen de Amsterdamse Prins Hendrikkade en de Zaandamse Peperstraat. Vooral bij de vrouwen was het zeer spannend. Salpeter, de Europees kampioene op de 10.000 meter, liep de hele wedstrijd op kop maar werd nog bijna ingehaald door Kuma. Krumins, die zeer verrassend zilver pakte op dezelfde afstand op de EK in Berlijn, kon de twee toplopers niet bijbenen maar kwam wel als derde over de streep.