Tennisster Osaka zegt af voor Wuhan

Tennisster Naomi Osaka heeft zich afgemeld voor het tennistoernooi van Wuhan. De twintigjarige Japanse, twee weken geleden nog winnares van de US Open, heeft een virale infectie. Dat meldt de organisatie van het sterk bezette toernooi in China. Osaka speelde zondag nog de finale van het toernooi van Tokio, waarin ze verloor van de Tsjechische Karolina Pliskova.

Het was de eerste nederlaag voor Osaka na tien overwinningen op rij. ,,Ik heb echt rust nodig”, zei ze al meteen na de finale. In Wuhan staat vrijwel de hele wereldtop, aangevoerd door de Roemeense Simona Halep, op de deelnemerslijst. Behalve Osaka ontbreekt ook Victoria Azarenka. De Wit-Russische voormalig nummer één van de wereld is eveneens ziek.