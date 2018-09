Binder wint vanaf pole, Bendsneyder 25e

De Zuid-Afrikaanse wegracer Brad Binder heeft in de Moto2 de Grote Prijs van Aragón gewonnen. Hij bleef de leider in het WK Francesco Bagnaia voor. De Italiaan deelde wel een tik uit aan zijn grote concurrent Miguel Oliveira. De Portugees werd zevende. De Nederlander Bo Bendsneyder wist zich niet in de punten te rijden. De Rotterdammer finishte als 25e.

Binder startte vanaf poleposition en zag Bagnaia vanaf de vijfde startplek steeds dichter bij komen. Uiteindelijk won de Zuid-Afrikaan de onderlinge strijd. Eerder dit seizoen won Binder de Grote Prijs van Duitsland.

Met nog vijf grands prix te gaan is de voorsprong van Bagnaia op Oliveira negentien punten. Binder volgt op grote afstand.

In de lichte klasse (Moto3) won de Spanjaard Jorge Martin voor eigen publiek. Hij bleef de Italiaan Marco Bezzecchi voor. Martin heeft ook de leiding in de WK-stand, Bezzecchi staat daarin ook tweede.