Australiër technisch directeur badmintonbond

De Nederlandse badmintonbond heeft in de Australiër Victor Anfiloff een nieuwe technisch directeur gevonden. Anfiloff volgt Claus Poulsen op, die na ruim 2,5 jaar terugkeert naar Denemarken.

Anfiloff werkte tussen 2008 en 2016 al in Nederland als trainer, bondscoach en prestatiemanager bij de beachvolleyballers. De Australiër was de afgelopen jaren in eigen land als technisch directeur verantwoordelijk voor het beachvolleybal.

,,Victor heeft veel ervaring met topsport en talentontwikkeling in verschillende rollen”, zegt bestuurslid Pieter van Soerland van Badminton Nederland. ,,Bovenal is hij een sportman met een fantastische topsportmentaliteit. Wij willen graag kennis en een frisse blik van buiten Badminton Nederland, Victor wil graag verder groeien als technisch directeur door zijn vergaarde kennis in te zetten buiten volleybal. Mooi dat onze wegen hier kruisen.”