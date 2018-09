Laver Cup weer voor Europese tennissers

De Europese tennissers hebben ook de tweede editie van het toernooi om de Laver Cup gewonnen. Roger Federer en Alexander Zverev haalden de overwinning binnen voor Europa door hun twee enkelpartijen te winnen, van respectievelijk John Isner en Kevin Anderson. De Europeanen zegevierden in Chicago met 13-8.

Team Europa versloeg Team Wereld vorig jaar bij de eerste editie van de Laver Cup in Praag met 15-9. Coach Björn Borg kon dit keer geen beroep doen op Rafael Nadal, maar Novak Djokovic deed wel voor het eerst mee. Het Europese team bestond verder uit Grigor Dimitrov, David Goffin en Kyle Edmund. Tot het zogeheten Team Wereld van coach John McEnroe behoorden Anderson, Isner, Diego Schwartzman, Jack Sock, Nick Kyrgios en Frances Tiafoe. Zeven van de acht enkelpartijen werden gewonnen door Europa, in alle dubbels pakte het mondiale team de winst.

Op de eerste dag van het evenement leverde een overwinning 1 punt op, op de tweede dag 2 en op de slotdag 3. Federer en Zverev begonnen de laatste dag met een nipte nederlaag in het dubbel tegen de Amerikanen Isner en Sock: 6-4 6-7 (2) 9-11. Federer won daarna wel van Isner in het enkelspel (6-7 (5) 7-6 (6) 10-7) en Zverev zorgde voor de beslissende punten door de Zuid-Afrikaan Anderson te kloppen: 6-7 (3) 7-5 10-7. Na de laatste bal werd de Duitser bedolven onder zijn teamgenoten. ,,Het was een prachtige partij, tot ineens 600 kilo aan mannen over me heen viel”, zei Zverev lachend.

De derde editie van de Laver Cup vindt volgend jaar in Genève plaats.