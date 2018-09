Dumoulin: voorspellen van tijdrit is zinloos

Tom Dumoulin gaat bij het wereldkampioenschap tijdrijden van woensdag op precies dezelfde manier van start als hij begin mei deed met de Giro. ,,Toen had iedereen de mond vol van de titel die ik had te verdedigen, terwijl ik zelf met de gedachte begon om te proberen weer te winnen en ervan te genieten. Dat is nu hier in Innsbruck niet anders. Ik hoop weer wereldkampioen te worden’’, blikte de Limburger in Hall im Tirol vooruit op zijn race tegen de klok over een afstand van 52,5 kilometer.

Terugkijkend naar het jaar waarin hij slechts vier keer zijn regenboogtrui kon dragen in een koers, vertelde de hardrijder van Team Sunweb dat de status van ’s werelds beste tijdrijder hem met trots heeft vervuld. ,,Het is mooi geweest, hoewel ik niet veel dagen mijn trui heb kunnen tonen. Van Annemiek van Vleuten weet ik dat zij tijdens haar trainingen op de tijdritfiets ook de regenboogtrui aan heeft, omdat ze er zo trots op is. Dat heb ik niet gedaan. Vind dat om zelf te doen toch een beetje apart’’, aldus Dumoulin.

De vier gelegenheden dat hij het shirt aanhad, eindigden niet allemaal met de overwinning. In de Abu Dhabi Tour bleef hij steken op een twaalfde plaats, de openingsdag van de Giro in Jeruzalem werd een succes, in de tweede chrono van de Italiaanse ronde moest hij genoegen nemen met de derde plaats, en de tijdrit op de voorlaatste dag van de Tour de France bekroonde de mondiale kampioen opnieuw met de winst.

,,Dat was veruit het meest gedenkwaardige moment. Daar gaat de NOS over tien jaar nog wel een ‘Andere Tijden Sport’-aflevering van maken, want er zat van alles in: het verhaal van mijn zoekgeraakte snelle pak, het klotegevoel in de dagen voorafgaand, de wonderbenen die ik plotseling in de race had en het gedoe met de tijdcorrectie van Froome. Het was geweldig’’, aldus de favoriet voor woensdag in Innsbruck.

Dumoulin tipt de Australiër Rohan Dennis als de andere grote kanshebber. ,,Op papier krijgen we een tweestrijd tussen ons twee. Maar wat zegt dat? Ik herinner me van het WK in Richmond dat het podium op voorhand vaststond. Tony Martin, Rohan Dennis en Tom Dumoulin zouden erop staan. Uiteindelijk ontbraken we alle drie. Dus kan ik niet zo veel met de favorietenrol. We zien het woensdag wel.’’