Van Vleuten verdedigt wereldtitel tijdrijden

Wielrenster Annemiek van Vleuten verdedigt haar wereldtitel tijdrijden. Ze begint om 15.56 uur als 52e en laatste deelneemster aan haar race tegen de klok over ruim 27 kilometer in en rond Innsbruck.

Van Vleuten steekt dit seizoen in uitstekende vorm en won al vier tijdritten. Ze is een van de vier Nederlandse deelneemsters. Ellen van Dijk (wereldkampioen tijdrijden in 2013), Anna van der Breggen (zilver in 2017 achter Van Vleuten) en Lucinda Brand gaan eveneens op jacht naar eremetaal.

De tijdrit begint om 14.40 uur. Brand start om 14.46 uur en Van Dijk om 15.07 uur. Van der Breggen stapt om 15.31 uur op haar fiets voor een rit over een glooiend parcours.