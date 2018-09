Korrel uitgeschakeld in herkansing op WK judo

Michael Korrel heeft zich bij de WK judo in Bakoe niet kunnen plaatsen voor de strijd om de bronzen medaille in de klasse tot 100 kilogram. In de herkansing was de regerend wereldkampioen Aaron Wolf uit Japan te sterk met waza-ari.

Korrel eindigt bij dit WK nu op de zevende plek. Hij ging in Azerbeidzjan voortvarend van start met overtuigende zeges op de Zweed Joakim Dvarby en de Serviër Bojan Dosen. In de kwartfinale liet de nummer twee van de wereldranglijst in deze klasse zich aftroeven door de Zuid-Koreaan Cho Guham.