Italiaan Giovinazzi krijgt zitje Sauber

De Italiaan Antonio Giovinazzi heeft het tweede racestoeltje bij Sauber bemachtigd. De 24-jarige autocoureur neemt de plek over van de Zweed Marcus Ericsson en is in 2019 teamgenoot van de Fin Kimi Räikkönen, meldde de Zwitserse renstal.

Giovinazzi heeft al enige ervaring in de koningsklasse. Hij maakte in 2017 al zijn debuut in de Formule 1 voor Sauber als vervanger van de destijds geblesseerde Pascal Wehrlein en reed de eerste twee grands prix. In Australië eindigde hij als twaalfde. Giovinazzi fungeert dit jaar als testrijder bij Sauber.

De bescheiden renstal maakte eerder al de komst van Räikkönen bekend. De wereldkampioen van 2007 verlaat Ferrari. Zijn zitje bij de Italiaanse renstal wordt overgenomen door de Monegask Charles Leclerc, die dit jaar voor Sauber rijdt.