Van Vleuten opnieuw wereldkampioene tijdrijden

Annemiek van Vleuten is in Innsbruck bij de WK wielrennen opnieuw wereldkampioene tijdrijden geworden. Net als vorig jaar troefde de renster, die normaal voor het Australische Mitchelton-Scott uitkomt, haar landgenote Anna van der Breggen af. Het podium was ditmaal zelfs volledig Nederlands met Ellen van Dijk, vorig jaar vijfde, als nummer drie.

Van Vleuten was over ruim 27 kilometer van Hall-Wattens naar Innsbruck ruim 28 seconden sneller dan Van der Breggen. Van Dijk moest 1.25 toegeven. Lucinda Brand, de vierde Nederlandse deelneemsters, eindigde als zesde.

Voor de 35-jarige Van Vleuten is het opnieuw een groot succes in een jaar waarin ze onder meer al de Ronde van Italië, La Course – na een heroïsch gevecht met Van der Breggen – en de Boels Ladies Tour won.

Van Vleuten was van start tot finish de snelste, geleerd dat ze had dat te voorzichtig starten fataal kan zijn. In Bergen op Zoom overkwam haar dat eerder dit jaar waar ze bij de nationale titelstrijd slechts als vierde eindigde, ver achter kampioen Van Dijk. Wel was ze toen pas net terug van een hoogtestage en in volle voorbereiding op de Giro Rosa die ze vervolgens won. Het was ook de laatste keer dat ze ‘verloor’ in een tijdrit. Erna won ze de tijdrit in de Giro en de proloog en tijdrit in de Boels Ladies Tour.

Bij het eerste meetpunt had ze nu 20 seconden voorsprong op Van der Breggen, die nooit dichterbij kwam. Van Dijk, de wereldkampioene van 2013, zag het vanuit de ‘hotseat’ nadat ze eerder de snelste tijd had gerealiseerd. Maar de Woerdense wist wat er nog ging komen en moest zich tevreden stellen met brons.