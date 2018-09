Steenhuis grijpt zilver na slopende finale

heeft een zilveren medaille overgehouden aan de wereldkampioenschappen judo in Bakoe. In de klasse tot 78 kilogram verloor ze een slopende finale van de Japanse Shori Hamada. De Nederlandse, geboren in het Brabantse Grave, moest zich pas na ruim vijf minuten in de golden score met een derde strafje gewonnen geven.

Uitgeput was Steenhuis in de slotfase van de eindstrijd. Ze kon niet meer. In de reguliere speeltijd van vier minuten wist de 25-jarige judoka de schade nog beperkt te houden. Maar in de golden score, de verlenging in het judo, voelde ze haar krachten wegvloeien. Met alweer vijf minuten en 23 seconden nam de arbiter de enige juiste beslissing. Hij maakte een einde aan het gevecht. Niet Steenhuis maar Hamada mag zich in ieder geval een jaar wereldkampioen noemen.

Steenhuis vierde het grootste succes uit haar loopbaan, na twee zilveren en een bronzen plak op een EK. Ze trad net niet in de voetsporen van Anita Staps (1980), Irene de Kok (1986, 1987), Monique van der Lee (1995), Angelique Seriese (1995), Edith Bosch (2005) en Marhinde Verkerk (2009), de Nederlandse vrouwen die eerder een wereldkampioen judo werden. Verkerk was negen jaar na haar grootste succes uit haar loopbaan ook weer van de partij in Bakoe. Zij verloor haar halve finale van Hamada maar knokte zich met een zege op Britse Katiejemima Yeatsbrown wel naar een fraaie bronzen plak.