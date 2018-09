Judoka’s uitgeschakeld in herkansing

De Nederlandse judoka’s zijn in de herkansing van de gemengde landenwedstrijd op de WK in de herkansing uitgeschakeld. Gastland Azerbeidzjan was in Bakoe met 4-2 te sterk. De Russische president Vladimir Poetin bevond zich tijdens de partij onder de toeschouwers.

TeamNL sluit het mondiale evenement daarmee af met drie medailles. Guusje Steenhuis (-78 kilogram) won zilver, Marhinde Verkerk (-78) en Juul Franssen (-63) behaalden brons. De doelstelling van bondscoach Maarten Arens was ten minste twee medailles. Vorig jaar was er op de wereldtitelstrijd voor Nederland geen eremetaal.

In de landenwedstrijd verloor Nederland in de kwartfinale van Korea. De judoka’s waren in de eerste ronde begonnen met winst op Oezbekistan.