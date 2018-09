Defar debuteert op marathon in Amsterdam

Tweevoudig olympisch kampioene Meseret Defar maakt volgende maand in Amsterdam haar debuut op de marathon. De winnares van olympisch goud op de 5000 meter bij de Spelen van Athene 2004 en Londen 2012 doet op 36-jarige leeftijd voor het eerst mee aan de race over de klassieke afstand van 42,195 kilometer. De Ethiopische moet op zondag 21 oktober in Amsterdam onder meer zien af te rekenen met de winnares van vorig jaar, haar bijna tien jaar jongere landgenote Tadelech Bekele.

Defar werd in 2007 uitgeroepen tot ’s werelds beste atlete. De Ethiopische is zich de afgelopen jaren gaan toeleggen op de weg. Op de halve marathon heeft ze een persoonlijk record staan van 1.06.09.

Bekele snelde vorig jaar naar de winst in Amsterdam in 2.21.54. Dat was boven het parcoursrecord van 2.21.09, dat in 2012 werd gelopen door de Keniaanse Meseret Hailu. De 27-jarige Ethiopische werd in april derde in de marathon van Londen.

De marathon van Amsterdam dient ook als Nederlands kampioenschap. Miranda Boonstra start daarin als favoriet bij de vrouwen.