Schouten al vroeg in vorm

Marathonschaatsster Irene Schouten lijkt al vroeg in vorm. De 26-jarige rijdster schreef in Leeuwarden de eerste massastart van het nationale competitiecircuit op haar naam. Marijke Groenewoud eindigde als tweede, Jessica Merkens kwam als derde over de finish. De nationale massastartcompetitie geldt als selectie voor de Nederlandse ploeg en/of het NK op dit olympische onderdeel.

Schouten veroverde in 2015 de eerste wereldtitel op de massastart. Bij de Winterspelen in februari dit jaar in Zuid-Korea behaalde ze brons.

Bij de mannen zegevierde Arjan Stroetinga, ploeggenoot van Schouten bij Team Royal A-ware. Simon Schouten, de broer van Irene, eindigde als tweede, gevolgd door Marcel Bosker als derde.