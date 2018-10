Bottas rekent op meer stalorders

Valtteri Bottas verwacht nog meer stalorders van Mercedes in de rest van het Formule 1-seizoen. Dat zei de Fin in aanloop naar de Grote Prijs van Japan komende zondag op het circuit van Suzuka. ,,Als ze het vragen, zal ik weer luisteren. Ik ben een teamspeler, maar dat betekent niet dat ik geen racer ben.”

Bottas kreeg tijdens de Grote Prijs van Rusland de opdracht teamgenoot Lewis Hamilton te laten passeren. De Fin gaf tandenknarsend gehoor aan het verzoek, want hij vergooide daarmee een uitgelezen kans op de zege. Mercedes zet echter alles op de vijfde wereldtitel van Hamilton. De Brit liep door zijn zege op het circuit van Sotsji verder uit op rivaal Sebastian Vettel van Ferrari.

”Het wordt per race bekeken, maar mij is wel duidelijk gemaakt dat er meer teamorders kunnen komen. Dus ik verwacht ook dat dat zal gebeuren. Ik accepteer het, want ik kan geen wereldkampioen meer worden, maar ik zal zelf voor poleposition blijven vechten en proberen races te winnen.”