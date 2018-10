Wozniacki en Kvitova zeker van WTA Finals

Tennissters Caroline Wozniacki en Petra Kvitova hebben zich verzekerd van deelname aan de WTA Finals in Singapore. Daardoor zijn er nu vijf van de acht tickets vergeven.

Wozniacki bereikte de kwartfinales van het WTA-toernooi van Peking door Anett Kontaveit met 7-5 6-4 te verslaan. De Deense nummer 2 van de wereld schreef het eindejaarstoernooi in Singapore vorig jaar op haar naam. Kvitova profiteerde van het verlies van Kiki Bertens, die in de derde ronde onderuit ging op het grote WTA-toernooi in China. Bertens is nog wel volop in de race voor een van de drie resterende tickets.

De deelname van de Roemeense Simona Halep is twijfelachtig. De Roemeense meldde eerder deze week dat zij hinder ondervindt van een rugblessure.

Angelique Kerber, al zeker van deelname aan de WTA Finals (21 tot en met 28 oktober), verloor in Peking met 6-1 2-6 6-0 van de Chinese Zhang Shuai.