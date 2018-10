Steins en Miedema missen handbalinterlands

Het Nederlands mannenhandbalteam mist twee vaste waarden voor de komende EK-kwalificatiewedstrijden tegen Estland en Letland. Patrick Miedema en Luc Steins ontbreken in de selectie. Miedema heeft een handblessure, Steins een schouderkwetsuur.

Bondscoach Erlingur Richardsson heeft Florent Bourget van KRAS Volendam en Ivar Stavast van OCI Lions als vervangers opgenomen in de groep van negentien man, die zich gaat voorbereiden op de twee interlands, die meetellen in de kwalificatie voor het EK van 2020.

De wedstrijd tegen Estland is op 25 oktober in Sittard, 28 oktober speelt Oranje uit tegen Letland. In april volgend jaar treft Nederland de derde tegenstander in de poule, Sloveniƫ.