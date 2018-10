Ethiopische klimmer Grmay naar ploeg Yates

De Australische wielerploeg Mitchelton-Scott heeft de Ethiopische renner Tsgabu Grmay ingelijfd en voor twee jaar vastgelegd. De 27-jarige Afrikaan moet klassementsrenners Simon en Adam Yates en Esteban Chaves bijstaan in de bergen. Simon Yates won vorige maand de Ronde van Spanje. Grmay komt over van Trek.

De zesvoudig Ethiopisch kampioen reed al vijf keer een grote ronde, onder meer twee keer de Tour de France. ,,Een vechtertje en een solide klimmer. Grmay is behoorlijk allround, want hij kan ook behoorlijk tijdrijden”, aldus manager Matt White van het WorldTour-team.

,,Mijn droom is nog eens een etappe in de Tour te winnen. Elke morgen als ik wakker word, denk ik eraan”, aldus de Ethiopische klimmer. ,,En waarom zou het me niet lukken? Toen ik zes jaar geleden riep dat mijn doel was mee te doen aan de Tour, werd ik hard uitgelachen. En zie, ik heb er nu al twee uitgereden.”