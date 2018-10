Vette winst Winterspelen Pyeongchang

De Zuid-Koreaanse stad Pyeongchang heeft goed verdiend aan de Olympische Winterspelen in februari van dit jaar. Het evenement leverde een winst op van 48 miljoen euro, meldde voorzitter Lee Hee-beom van het organisatiecomité op een bijeenkomst van het Internationaal Olympisch Comité (IOC) in Buenos Aires.

Pyeongchang paste de zogenoemde Olympic Agenda 2020 toe, waarin het IOC maatregelen opsomt om de kosten voor de Spelen te drukken. Die besparingen pakten zo goed uit voor de stad, dat een dikke winst werd geboekt. Die winst wordt doorgaans verdeeld onder het IOC, het olympisch comité van het organiserende land en het organisatiecomité, maar het IOC heeft toegezegd zijn deel van de winst te investeren in de Zuid-Koreaanse sport.

Het IOC heeft de voorwaarden om de Spelen te kunnen houden versoepeld, omdat de hoge kosten steeds meer steden ervan weerhield zich kandidaat te stellen. ,,Voorheen vroegen we de steden om onze voorwaarden te vervullen, tegenwoordig vragen we ons af hoe we de Olympische Spelen kunnen aanpassen aan de mogelijkheden van steden en regio’s”, aldus IOC-baas Thomas Bach.