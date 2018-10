Bertens uitgeschakeld in Linz

Kiki Bertens is er niet in geslaagd de kwartfinales te bereiken bij het WTA-toernooi van Linz. De Nederlandse tennisster, sinds maandag de nummer tien van de wereld, verloor in de tweede ronde van de Russische Margarita Gasparian. Het duel duurde ruim twee uur: 7-5 2-6 7-6 (3). Gasparian bezet de bescheiden 137e plaats op de wereldranglijst.

De nederlaag komt slecht uit. Bertens, als tweede geplaatst in de Oostenrijkse stad, is in een strijd gewikkeld met vooral de Tsjechische Karolina Pliskova om deelname af te dwingen aan de WTA Finals in Singapore. Daar treffen de beste acht tennissters van dit jaar elkaar. Pliskova bereikte in Tianjin al wel de kwartfinales. Bertens leverde in ieder geval geen punten in. Vorig jaar verloor ze in Linz in de eerste ronde.