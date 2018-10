James verslaat Warriors met LA Lakers

Het ging weliswaar slechts om een oefenwedstrijd, maar toch was de winst op Golden State Warriors voor LeBron James een bevestiging dat hij met Los Angeles Lakers op de goede weg zit. De basketballers uit LA versloegen de kampioen van de NBA in Las Vegas met 123-113. James nam vijftien punten voor zijn rekening en pakte tien rebounds, zijn teamgenoot Brandon Ingram was de meest trefzekere speler op het veld met 26 punten.

De 33-jarige James kwam als speler van Cleveland Cavaliers de Warriors de afgelopen vier seizoenen steeds tegen in de finale van de NBA. Drie keer ging de titel naar de ploeg uit Californië, alleen in 2016 wist Cleveland te winnen. ‘King James’, de superster van de NBA, stapte in de zomer over naar LA Lakers. Hij moet een nieuwe glorietijd inluiden bij de zestienvoudig kampioen.

De oefenzege op de Warriors, met de sterren Stephen Curry, Kevin Durant en Klay Thompson allemaal in de ploeg, geeft vertrouwen voor de start van het seizoen op 18 oktober tegen Portland Trail Blazers.