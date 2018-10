Caljouw verliest halve finale Dutch Open

Het is badmintonner Mark Caljouw weer niet gelukt om de finale van de Dutch Open te halen. Caljouw, de nummer 1 van de plaatsingslijst in Almere, moest in de halve finale buigen voor Sourabh Verma uit India: 18-21 19-21. De Nederlands kampioen bleef vorig jaar ook in de halve finale van de Dutch Open steken, toen tegen de Japanner Kento Momota die vervolgens ook de titel pakte.

In het gemengd dubbel wisten Jacco Arends en Selena Piek zich ook niet te plaatsen voor de eindstrijd. Het als derde geplaatste koppel verloor van het Engelse duo Marcus Ellis/Lauren Smith. De nummers 1 van de plaatsingslijst waren met 21-12 21-18 te sterk.

Piek haalde samen met Cheryl Seinen wel de finale van het vrouwendubbel. Ze versloegen Maiken Fruergaard en Sara Thygesen uit Denemarken met 21-17 21-15. Piek en Seinen staan zondag in de finale tegenover de Bulgaarse zusjes Gabriela en Stefani Stoeva.

Jelle Maas en Robin Tabeling plaatsten zich bij de mannen ook voor de eindstrijd. Het Nederlandse duo, als vijfde geplaatst, versloeg de Denen Mathias Bay-Smidt en Lasse Mølhede met 21-18 21-16. Maas en Tabeling hadden in de kwartfinale al gewonnen van het als eerste geplaatste koppel uit Indonesië. Ze treffen nu de nummers twee van de plaatsingslijst, ook uit Indonesië, in de strijd om het goud.