Lips leidt Military Boekelo na cross country

Tim Lips voert nog altijd de ranglijst aan in de Military van Boekelo. De Brabantse eventingruiter is op dreef met zijn paard Bayro. Hij kwam al als beste uit de dressuur en behield de leiding na een foutloze cross in de optimale tijd van 10 minuten.

De 33-jarige ruiter uit Breda begint op de slotdag met een vrij riante voorsprong aan de springwedstrijd. De nummer twee in de stand, de Duitse Julia Krajewski, heeft meer dan drie punten achterstand. De Britse Laura Collett heeft op de derde plaats al vijf punten minder dan de Nederlander, die grote kans maakt op de eindzege in het beroemde paardensportevenement. Vorig jaar was Lips daar al heel dichtbij. Toen was alleen de Nieuw-Zeelander Tim Price beter.

Alice Naber-Lozeman, die er na de dressuur goed voorstond op de elfde plaats, zakte na de cross country weg in het klassement. Haar paard Peter Parker ging een paar keer in de fout, waardoor Naber is teruggevallen naar de 48e plaats in de tussenstand. Sanne de Jong is de tweede Nederlandse op de 27e plaats. In het landenklassement (Nations Cup) zakte Oranje van de derde naar de zesde plaats. Duitsland leidt dit klassement, voor Groot-Brittanniƫ en Zweden.