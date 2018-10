Giorgi tegen qualifier in finale Linz

De finale van het WTA-toernooi in Linz gaat tussen de Italiaanse tennisster Camila Giorgi en Ekaterina Aleksandrova uit Rusland. De als vijfde geplaatste Giorgi, nummer 32 van de wereld, rekende in de halve finale af met Alison Van Uytvanck uit België: 6-3 6-4. Alexandrova, die via de kwalificaties het hoofdtoernooi had gehaald, herstelde zich tegen de Duitse Andrea Petkovic van een slechte eerste set: 0-6 6-4 6-0.

De 26-jarige Giorgi heeft één WTA-titel op zak, drie jaar geleden behaald op het gras in Rosmalen. Aleksandrova (23) wacht nog op haar eerste toernooizege op het hoogste niveau. De Russin is de nummer 119 van de wereld.

Op het hardcourt in Hongkong zorgde Wang Qiang voor een dubbele verrassing. De Chinese klopte eerst Elina Svitolina, de nummer 1 van de plaatsingslijst, in de kwartfinale (6-2 6-4) en versloeg enkele uren later ook Garbiñe Muguruza: 6-7 (5) 6-4 7-5. Ze treft in de finale de achttienjarige Dajana Jastremska uit Oekraïne, die won van de Chinese Zhang Shuai: 7-5 6-4.